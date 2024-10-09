Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalığı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalığı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalığı

Narkotik Şube, muhtarlara NARVAS uygulamasını tanıtarak uyuşturucu mücadelesine destek sağladı.

09.10.2024 10:31
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Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir farkındalık çalışmasına daha imza attı.

3 Ekim 2024 tarihinde, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan 38 muhtara yönelik, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda NARVAS (Narkotik Bilgilendirme ve Araştırma Sistemi) uygulamasının tanıtımı yapıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumda, uyuşturucu ile mücadelede yeni stratejiler ve uygulamalar üzerinde duruldu.

Sunum sırasında muhtarlara NARVAS uygulamasının nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu uygulama, mahallelerde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadelede muhtarların daha etkin bir şekilde rol almasını sağlıyor. Muhtarlar, NARVAS sayesinde şüpheli durumları anında ilgili birimlere bildirebiliyor ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir destek sunuyor.

Etkinlikte muhtarlara NARVAS broşürleri dağıtılarak uygulamanın işleyişi hakkında yazılı bilgiler verildi. Ayrıca sunumun ardından, uyuşturucu ile mücadelede karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine muhtarlarla bire bir görüş alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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