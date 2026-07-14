Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Şüpheli - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Şüpheli

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Şüpheli
14.07.2026 15:11
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Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda 110 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 110 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz tarihlerinde il genelindeki 11 ilçede meydana gelen 103 ayrı olayda, 19'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 2 kilogram 456 gram çeşitli uyuşturucu madde, 872 gram uyuşturucu ham maddesi (yaklaşık 87 bin 200 gram bonzai hammaddesi), 701 adet sentetik ecza hapı, 124 adet uyuşturucu emdirilmiş materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 319 bin 750 TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin vatandaşların desteğiyle sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, ailelere çocuklarını yakından takip etmeleri, gençlere ise uyuşturucudan uzak durmaları çağrısında bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Şüpheli - Son Dakika

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