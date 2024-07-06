Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Geniş Video İzle

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan operasyonda, 96 plaster halinde 1340 adet sentetik ecza hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. M.Ş. isimli şahıs hakkında işlem yapılırken, K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.Ş. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

06.07.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüzlerce uyuşturucu hap geçirilirken olayda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Aydoğdu Mahallesinde K.Ç, V.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslara ait 3 ayrı ikamette operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 96 plaster halinde 1340 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan M.Ş isimli şahsa 6136 SKM suçundan işlem yapılırken K.Ç. isimli şahıs adli kontrol şartıyla ile serbest kaldı. V.Ş. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Operasyon, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 12:39:07. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement