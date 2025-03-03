Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çerkezköy ve Malkara ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli türde uyuşturucu madde ile suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde S.D.'nin üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirdi. Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde C.K.'nin evinde yapılan aramada ise 299,46 gram bonzai, 4 litre sıvı madde, bir adet madde kullanma aparatı, iki cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 TL ele geçirildi. Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde T.P.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 97 adet sentetik hap bulundu. Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ