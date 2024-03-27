Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Ekiplerce bu çerçevede sokak aralarında ve uygulama noktalarında şüpheli şahıslar üzerinde çeşitli aramalar yapıldı. Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durdurulan B.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 gram esrar ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde ise A.İ. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 6 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Muratlı Yeşilsırt Mahallesi'nde ise M.T. isimli şahsın üzerinde, 5 gram esrar, 1 fişek esrar, 4 adet sentetik hap, 5 adet ekstazi hap, 2 kutu uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi. Ekiplerce farklı adreslerde yapılan aramalarda, 4 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 gram skunk tohumu, 7 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayda G.İ. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. İl genelindeki çalışmalarda toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde bulunan cesedin, 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu belirlendi. Genç, sabah saatlerinde eğitim gördüğü kursa gitmek üzere evinden çıkmış ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilmiştir. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ilçede defnedilecektir.
Malatya'da jandarma tarafından yakalanan FETÖ firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari zanlının 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan arandığı belirtildi.
Burdur'un Çavdır ilçesinde sahte para ile hayvan alışverişi yapan ve piyasaya 699 bin 600 TL değerinde sahte para sokan 2 şahıs, Konya'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısların daha önce Yozgat'ta da aynı yöntemle sahte para sürdükleri tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyünde, muhtar adaylığı yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, köy güvenlik güçleri tarafından abluka altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, M.A. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Küçükçekmece'de çıkan yangında mahsur kalan köpek için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Köpeğin sahibi gözyaşları içinde müdahaleyi izlerken, yangın kontrol altına alındı. Köpek, yapılan müdahalenin ardından veterinere götürüldü.
Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırılan kişinin şikayeti üzerine inceleme başlattı. 6 şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığı belirtildi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan işlem yapıldığı ve 11 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildi ve tahliye süreci başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 14 kişi yaralandı. Olayda 18 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından otomobil ve ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde basık araçlar, yüksek sesle müzik çalan otomobiller ve abartılı egzoz kullanan sürücüler hedef alındı. Uygulamaların artırılmasıyla trafikte düzen ve disiplin sağlanması hedefleniyor.
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