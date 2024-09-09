Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarda şüpheliler gözaltına alındı.

Hayrabolu Gölet mevkiinde E.A., E.N.B. ve F.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 5,14 gram bonzai, 2 adet extacy ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı tarihte, Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde E.D. isimli şahsın üzerindeki aramada 5,1 gram esrar bulundu.

Çorlu Rumeli Mahallesi'nde de S.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 400 gram metanfetamin, 7 adet sentetik hap ve 9 bin 950 Türk Lirası ele geçirildi. - TEKİRDAĞ