Tekirdağ'da Uyuşturucu Serası Baskını - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Serası Baskını

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Serası Baskını

Jandarma, Süleymanpaşa'da uyuşturucu serasına dönüştürülmüş evde 60 kök skunk ve ekipman ele geçirdi.

13.11.2024 11:50
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan uyuşturucu serasına dönüştürülmüş evde, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren şüpheliye jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Sera gibi düzenlenmiş evde, uyuşturucu üretiminde kullanılan kapsamlı bir sistemle karşılaşan ekipler, olay yerinde 60 kök skunk bitkisi ve kilogramlarca uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa'nın Kumbağ Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri titiz operasyon sonucunda, uyuşturucu serası gibi donatılmış bir eve ulaştı. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen B.E.E.'nin ikamet ettiği evin bir odasında; klima, fanlar, özel aydınlatmalar ve gübreleme sistemi ile uyuşturucu yetiştirme ortamı kurulduğu belirlendi. Aramada; 9 kilo 374 gram skunk, 2 gram skunk tohumu, 60 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan onlarca ekipman ele geçirildi. Evin içerisindeki bu düzenek, adeta profesyonel bir serayı andırıyordu.

Teknik ekipmanların detaylı incelenmesi sonucu, evde yer alan sistemin düzenli bir hava akışı ve iklimlendirme sağlamak için kurulduğu ve üretimin devam ettirilmesi için her ayrıntının düşünüldüğü tespit edildi. Şüpheli B.E.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Serası Baskını - Son Dakika

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