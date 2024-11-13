Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda kaçak makaron ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

13.11.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak makaron ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 12 Kasım 2024 tarihinde Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi'nde F.E. isimli şahsın işletmesine düzenlenen operasyonda, 20 bin 460 adet dolu makaron ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarına yönelik yapılan diğer operasyonlarda ise Çorlu ve Şarköy'de çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza ve hassas teraziler bulundu. Çorlu Silahtarağa Mahallesi'nde B.F.Y., K.A.Y., A.G. ve M.Y. isimli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, bin 52 gram kubar esrar, 5 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi.

Aynı gün Şarköy Tepeköy Mahallesi'nde O.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 2 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza bulundu. Çorlu Önerler Mahallesi'nde H.S.K. ve O.K.K. isimli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 140 mililitre amfetamin, 4 gram bonzai, 3 adet içime hazır sigara (bonzai) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Makaron, Şarköy, Yaşam, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.