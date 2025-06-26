Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje ile dedektörler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde K.B. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve tarihi eserlerle birlikte çeşitli cihazlar bulundu.

Yapılan aramalarda 26 kök kenevir bitkisi, 488 gram kubar esrar, 3,8 gram toz esrar, 1.348 gram bonzai, 2,4 gram metamfetamin, 240 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet cep telefonu, 3 adet dedektör, 432 adet obje ve sikke, 1 adet tahkim edevat kürek, 1 adet kazma, 2 adet el küreği, 1 adet dürbün, 1 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet havalı tüfek ve 1 adet kama ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ