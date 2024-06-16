Tekirdağ'da Vatandaşlar Kurbanlarını Kendi Kesmek İstedi, Yaralandılar - Son Dakika
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Tekirdağ'da Vatandaşlar Kurbanlarını Kendi Kesmek İstedi, Yaralandılar

Tekirdağ'da kurbanlarını profesyonel kasaplar yerine kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Toplam 213 vatandaş hastaneye başvurdu. Uzmanlar, kurbanları kesme işinin ehli olan kişilere bırakılması gerektiğini vurguladı.

16.06.2024 19:00
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Tekirdağ'da kurbanlarını profesyonel kasaplar yerine kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık yerine çeşitli yerlerinden kendilerini kestiler.

Tekirdağ'da kurbanlarını profesyonel kasapları tercih etmeyip hayvanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurban ibadetini yerine getirmek üzere günler öncesinden aldıkları kurbanlıklarını, profesyonel kasaplardan destek almadan kendileri kesmek isteyen toplam 213 vatandaş, soluğu hastanede aldı.

Tekirdağ ili genelinde yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, uzmanlar vatandaşları kurbanları kendilerinin kesmemelerini ve işin ehli olan kişilerin kesmesi gerektiğini ifade ederek vatandaşları uyardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Vatandaşlar Kurbanlarını Kendi Kesmek İstedi, Yaralandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Vatandaşlar Kurbanlarını Kendi Kesmek İstedi, Yaralandılar - Son Dakika
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