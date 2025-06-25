Tekirdağ\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk alanda başlayarak makiliğe sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı İğdebağları Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek makilik alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Şefliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter ile 3 arazözün yanı sıra Şarköy Belediyesi'ne ait iş makineleri ve tankerler destek verdi. Mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara katıldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları başlatılırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ