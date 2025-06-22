Tekirdağ\'da Yasaklı Denize Giriş Uyarıları

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde fırtına ve dalga nedeniyle denize girmek yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşlar plaja akın etmesi üzerine, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri karadan ve denizden uyarı yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde etkili olan fırtına ve dalgalar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Ancak yasağa rağmen bazı vatandaşların plaja gelerek denize girmeyi sürdürmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri karadan, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ise botla denizden uyarılarda bulundu.

Ekipler, anons sistemleriyle vatandaşlara defalarca uyarı yaparak, dalga ve rüzgarın oluşturduğu tehlike nedeniyle denize girmenin yasak olduğunu hatırlattı. Karadan ve denizden eş zamanlı olarak yürütülen uyarılar sonrası bazı vatandaşlar denizden çıkarak sahile dönerken, ekipler denetimlerini gün boyu sürdürdü.

Şarköy, Marmaraereğlisi ilçelerinde de fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. - TEKİRDAĞ