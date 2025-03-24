Tekirdağ'da Yaya Öldü

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde (Süleymanpaşa - Çorlu yolu) meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Ş.E. idaresindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mıstın Yılmaz'açarptı.

Feci kaza sonrası yaya Mıstın Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü Ş.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.