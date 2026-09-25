Tekirdağ Hayrabolu'da motosiklet denetiminde kurallara uymayanlara işlem yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Hayrabolu'da motosiklet denetiminde kurallara uymayanlara işlem yapıldı

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Tekirdağ Hayrabolu\'da motosiklet denetiminde kurallara uymayanlara işlem yapıldı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Alpullu Caddesi'ndeki kontrol noktasında motosiklet sürücülerine ruhsat, ehliyet ve kask denetimi yapıldı. Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanırken yetkililer kask hassasiyeti istedi, denetimlerin süreceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında yapılan uygulamada ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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