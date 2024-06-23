Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kavgada silahla vurulan şahıs hastanede tedavi altına alındı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta meydana geldi. Tartıştığı M.A.Ç. ve M.Ç'nin silahlı saldırısına uğrayan E.M. isimli şahıs yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri M.A.Ç. ve M.Ç. adlı zanlıları üzerindeki silahlarla yakaladı. 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ