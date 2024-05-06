Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen kazada yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil çekiciye alınırken alev aldı, ancak çevredekilerin yardımıyla yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06.05.2024 22:34
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Pınarca Mahallesi'nden Çerkezköy yönüne doğru giden Adnan A. kontrolündeki 59 M 7290 plakalı yolcu minibüsü, akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada karşı yönden gelen Ali Ö.'nün kullandığı 26 AGD 985 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Zeynep Ö., Bedirhan Ö. ve sürücü Ali Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan lik müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çekiciye kaldırılan otomobil alev aldı

Yaşanan kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciye kaldırıldığı esnada alev alırken, çevredekilerin yardımıyla kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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