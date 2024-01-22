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Tekirdağ Kapaklı'da 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen ekipler, 17 yaşındaki bir çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörüne basılı 7 adet fişek buldu. Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gece devriyesi sırasında, şüphelenilen şahıs durdurularak üzerinde arama yapıldı.

Tekirdağ Kapaklı\'da 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi
22.01.2024 - 15:50,
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen ekipler 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gece devriyesi sırasında, şüphelenilen şahıs durdurularak üzerinde arama yapıldı.

17 yaşında olduğu öğrenilen E.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörüne basılı 7 adet fişek ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Kapaklı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da 17 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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