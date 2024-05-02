Tekirdağ Kapaklı'da 1 Ruhsatsız Tabanca ve 142 Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da 1 Ruhsatsız Tabanca ve 142 Fişek Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı\'da 1 Ruhsatsız Tabanca ve 142 Fişek Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bir araç içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 142 fişek bulundu. Araçta bulunan D.B isimli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 16:37
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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 142 fişek ele geçirildi.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevini ifa eden polis ekipleri şüphelendikleri 16 BDY 322 plakalı araç içerisinde arama gerçekleştirdi.

Gözaltına alındı

Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet boş şarjör ve 142 adet fişek ele geçiren ekipler araç içinde bulunan D.B isimli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da 1 Ruhsatsız Tabanca ve 142 Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da 1 Ruhsatsız Tabanca ve 142 Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
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