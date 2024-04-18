Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelenilen şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.
Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahse konu adreste saha çalışması yapan ekipler şüphelendikleri şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi.
Şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi
Yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı 6 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kapaklı'da yapılan çalışmada şüpheli şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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