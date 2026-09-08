Tekirdağ Kapaklı\'da sürücü geri manevrada DUR tabelasına çarpınca tabelayı sökmeye çalıştı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki "DUR" tabelasına çarpan sürücünün, kazanın ardından tabelayı yerinden sökmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, yol kenarında bulunan "DUR" tabelasına çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen sürücü, bir süre otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Daha sonra öfkelenen sürücü, çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı. Yaşanan kaza ve sürücünün tabelaya yöneldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.