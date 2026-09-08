Tekirdağ Kapaklı'da sürücü geri manevrada DUR tabelasına çarpınca tabelayı sökmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Kapaklı'da sürücü geri manevrada DUR tabelasına çarpınca tabelayı sökmeye çalıştı

Tekirdağ Kapaklı\'da sürücü geri manevrada DUR tabelasına çarpınca tabelayı sökmeye çalıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Pınarça Mahallesi'nde geri manevra yapan bir sürücü, yol kenarındaki 'DUR' tabelasına çarptı. Kazanın ardından öfkelenen sürücünün tabelayı yerinden sökmeye çalışması, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki "DUR" tabelasına çarpan sürücünün, kazanın ardından tabelayı yerinden sökmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, yol kenarında bulunan "DUR" tabelasına çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen sürücü, bir süre otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Daha sonra öfkelenen sürücü, çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı. Yaşanan kaza ve sürücünün tabelaya yöneldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Kapaklı, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da sürücü geri manevrada DUR tabelasına çarpınca tabelayı sökmeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak
Nepal’de sel felaketinde can kaybı 1355’e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

07:44
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden Hasta masadayken fareler dolaştı
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı
07:20
Antalya’da alevlere karşı seferberlik Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar
07:03
Melania Trump’ı çileden çıkaran gece Eşini asistanıyla özel alanda gördü
Melania Trump'ı çileden çıkaran gece! Eşini asistanıyla özel alanda gördü
04:48
Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi
Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi
20:18
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 08:18:48. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da sürücü geri manevrada DUR tabelasına çarpınca tabelayı sökmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement