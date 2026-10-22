Tekirdağ Malkara'da jandarma 1 ton 120 litre sahte içki buldu, ev sahibi gözaltında

Tekirdağ Malkara'da jandarma 1 ton 120 litre sahte içki buldu, ev sahibi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Malkara'da jandarma ekipleri Hacıevhat Mahallesi'ndeki bir evde toplam 1 ton 120 litre sahte içki buldu. Ev sahibi gözaltına alınırken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramada toplam 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi F.Ö. gözaltına alınırken, konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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