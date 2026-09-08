Tekirdağ Muratlı\'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı, alevler söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 5 katlı binanın çatı katında alevler yükselmeye başladı. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler alt katlardaki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.