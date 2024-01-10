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Tekirdağ Muratlı'da Kar Yağışı Sonrası Otomobil Kazası - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da Kar Yağışı Sonrası Otomobil Kazası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kar yağışı sonrası yaşanan kazada otomobil önce direğe, ardından evin duvarına çarptı. Şans eseri kimse yaralanmazken, maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Muratlı\'da Kar Yağışı Sonrası Otomobil Kazası
10.01.2024 - 09:18,  Güncelleme: 09:19
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kar yağışı sonrası yaşanan kazada otomobil önce direğe, ardından evin duvarına çarptı. Şans eseri kimse yaralanmazken, maddi hasar oluştu.

Kaza, Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kar yağışından dolayı kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından bir yer evinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle telefon direği savrulurken, evin duvarı da yıkıldı.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Muratlı'da Kar Yağışı Sonrası Otomobil Kazası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da Kar Yağışı Sonrası Otomobil Kazası - Son Dakika
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