Tekirdağ Muratlı'da Sanayi Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da Sanayi Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde 2 kişi hafif yaralandı

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Tekirdağ Muratlı\'da Sanayi Kavşağı\'nda çarpışan iki otomobilde 2 kişi hafif yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri alarak muhtemel bir başka kazanın önüne geçerken, itfaiye ekipleri ise araçlarda yanma riskine karşı tedbir aldı. Kazada hafif yaralanan Kadir S. ve Mustafa B. adlı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaTekirdağMuratlıTrafikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da Sanayi Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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