Tekirdağ Emniyeti'nden sahilde "Huzuru Birlikte Koruyalım" çağrısı - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyeti'nden sahilde "Huzuru Birlikte Koruyalım" çağrısı

Tekirdağ Emniyeti\'nden sahilde "Huzuru Birlikte Koruyalım" çağrısı
03.07.2026 06:35  Güncelleme: 06:37
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde yaz yoğunluğu nedeniyle polis ekipleri geniş çaplı huzur uygulaması yaptı. GBT sorgulamaları ve broşür dağıtımının yanı sıra vatandaşlara gürültü, ateş yakma gibi yasaklar hatırlatıldı. 2026 yılı ceza miktarları da duyuruldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı sahilinde yaz sezonunda artan yoğunluk sebebiyle vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi sahilinde gerçekleştirdikleri denetimlerdi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Ekipler ayrıca vatandaşlara Kabahatler Kanunu çerçevesinde uygulanacak idari para cezalarını içeren bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerden çok sayıda polis katıldı.

Polis ekipleri, sahilde bulunan vatandaşlara ateş yakmanın, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmenin ve ses-gürültü oluşturan patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Uygulamada vatandaşlara "Huzuru Birlikte Koruyalım" sloganıyla hazırlanan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Broşürde, Kabahatler Kanunu kapsamında 2026 yılı için uygulanacak idari para cezalarına yer verildi. Broşürde; valilik, kaymakamlık ve belediye kararlarına aykırı hareket edenlere 3 bin 705 lira, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapan kişilere 1 bin 764 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ticari işletmelerden kaynaklanan gürültü nedeniyle uygulanacak cezaların ise 38 bin 246 liradan 191 bin 867 liraya kadar çıkabileceği ifade edildi.

Kimlik veya adres bilgisi vermekten kaçınanlara 1 bin 764 lira, çevreye çöp ve sigara izmariti atanlara 564 lira, kullanılmaz durumdaki ev eşyalarını sokağa bırakanlara 1 bin 764 lira, hafriyat ve inşaat atıklarını çevreye bırakanlara ise ihlalin niteliğine göre 3 bin 705 liradan 115 bin 21 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı bilgisi de broşürde yer aldı.

Emniyet yetkilileri, yaz sezonu boyunca özellikle sahil kesimlerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Kamu düzenini bozan, çevreyi rahatsız eden ve yasal düzenlemelere aykırı davranışlarda bulunan kişiler hakkında gerekli idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurgulayan yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bildirebileceklerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Polis, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ Emniyeti'nden sahilde 'Huzuru Birlikte Koruyalım' çağrısı - Son Dakika

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