Tekirdağ Şarköy'de takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Şarköy'de takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ Şarköy\'de takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı; Uçmakdere Mahallesi'nde araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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