Tekirdağ Süleymanpaşa'da kampingdeki çekme karavan gece yarısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da kampingdeki çekme karavan gece yarısı alevlere teslim oldu

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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da kampingdeki çekme karavan gece yarısı alevlere teslim oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Barış Kamping'de gece saatlerinde çekme karavanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Karavanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çekme karavan, gece yarısı çıkan yangında alev alev yandı. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği yangında karavan kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde denize sıfır alanda bulunan Barış Kamping mevkiinde bulunan karavanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Karavandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
SüleymanpaşaTekirdağ3. SayfaGüncelOlaySon Dakika

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