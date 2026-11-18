Tekirdağ Süleymanpaşa'da motosikletli otomobille çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah 08.00 sıralarında 57. Alay Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Bilinci açık olan yaralı, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'da meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi 57. Alay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AAH 667 plakalı motosiklet ile 59 ANV 652 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.K. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralı motosikletli ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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