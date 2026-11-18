Tekirdağ'da meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi 57. Alay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AAH 667 plakalı motosiklet ile 59 ANV 652 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.K. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralı motosikletli ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.