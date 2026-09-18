Tekirdağ ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ ve İstanbul\'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ ve İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında 2 milyar 302 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, 14 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Tekirdağ ve İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından Perşembe günü sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

2 milyar 302 milyon liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemlerin toplam hacminin 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liraya ulaştığı tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri değerlendirilen gelirlerin aklanmasına ilişkin iddialar da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

14 internet sitesine erişim engeli

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

12 şüpheli tutuklandı

Adliyedeki işlemlerin ardından 14 şüpheliden 12'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulTekirdağSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:48
Aziz Yıldırım sahaya indi Samandıra’da hareketli saatler
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:05:28. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement