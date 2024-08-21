Tekman'da 600 balya ot küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekman'da 600 balya ot küle döndü

Geniş Video İzle

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen ot yangınında 600 balya ot küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

21.08.2024 10:00  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekman'da 600 balya ot küle döndü

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen ot yangınında 600 balya ot küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Gündamı Mahallesi'nde çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alınabildi. Bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangına Erzurum Büyükşehir Belediye Tekman itfaiye ekibi ve Tekman belediyesi iş makinaları ile müdahale etti. Yaklaşık 600 balya otun yandığı yangında alevlerin diğer ot yığınlarına sıçramaması için çaba sarf eden ekipler yoğun bir çalışma yaparak yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında Fadıl Yazıcı, Nayim Koçak ve Behçet Koçak'a ait 600 balya ot kül oldu.

Tekman\'da 600 balya ot küle döndü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, 3-sayfa, Tekman, Tarım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekman'da 600 balya ot küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Tekman'da 600 balya ot küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement