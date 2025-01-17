Tekman\'da Ot Yüklü Traktör İş Makinesi ile Kurtarıldı

3.Sayfa

Meclis\'te \'açık mikrofon\' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

Tekman'da ot yüklü traktör iş makinesi desteğiyle kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde ot yüklü traktör mezra yolunda kalınca iş makinesi yardımıyla ahıra çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi'nde ikamet eden ve küçükbaş hayvan besleyen Deniz Çapacı isimli çiftçi Körsu Mahallesi Bindarı mezrasından aldığı otu traktörle köyüne getirmek için yola çıktı. Römorka yüklenen ot balyaları ile mahalle girişinde rampada kalan traktörün kurtarılması için Tekman belediyesinden yardım istendi. İlçeye 20 kilometre mesafedeki mahalleye gelen iş makinesi traktörü çekerek yukarıya çıkardı.