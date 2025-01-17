Tekman'da Ot Yüklü Traktör İş Makinesi ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Tekman'da Ot Yüklü Traktör İş Makinesi ile Kurtarıldı

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Erzurum'un Tekman ilçesinde ot yüklü traktör, rampada kaldığı yerden iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Çiftçi Deniz Çapacı'nın traktörü, belediye ekipleri tarafından çekilerek ahıra ulaştırıldı.

17.01.2025 14:36  Güncelleme: 14:39
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Tekman'da ot yüklü traktör iş makinesi desteğiyle kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde ot yüklü traktör mezra yolunda kalınca iş makinesi yardımıyla ahıra çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi'nde ikamet eden ve küçükbaş hayvan besleyen Deniz Çapacı isimli çiftçi Körsu Mahallesi Bindarı mezrasından aldığı otu traktörle köyüne getirmek için yola çıktı. Römorka yüklenen ot balyaları ile mahalle girişinde rampada kalan traktörün kurtarılması için Tekman belediyesinden yardım istendi. İlçeye 20 kilometre mesafedeki mahalleye gelen iş makinesi traktörü çekerek yukarıya çıkardı.

Tekman\'da Ot Yüklü Traktör İş Makinesi ile Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekman'da Ot Yüklü Traktör İş Makinesi ile Kurtarıldı - Son Dakika

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