Tekman'da dere yatağına düşen çocuk boğuldu

Erzurum'un Tekman ilçesinde dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat aşırı yağmur yağması ile köyün içinde geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras nehrine doğru sürüklenen çocuk, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoglan Jandarma ekipleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat, ambulans ile Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemeden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, konu ile ilgili Tekman Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler. - ERZURUM