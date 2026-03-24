Teksas'ta Petrol Rafinerisinde Patlama

ABD'nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, tesiste bir kaza yaşandığını doğrulayarak, henüz çok fazla detaya sahip olmadıklarını açıkladı. Şerif Zena Stephens ise, henüz bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini ve patlamanın endüstriyel bir ısıtıcıdan kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi. Tesisin batısındaki bölgelerde yaşayan sakinlere evlerinde kalma uyarısı yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEXAS