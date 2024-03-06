Tekstil atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tekstil atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi yaklaşık 6 saattir devam ediyor. Yangından kurtarılan bir köpek ise vatandaşlar tarafından koruma altına alındı.

06.03.2024 00:12  Güncelleme: 00:16
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Tekstil atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

Çaydeğirmeni Osmanbeyler köy yolu üzerinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Çaydeğirmeni Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken takviye olarak Gökçebey, Devrek, Çaycuma ilçelerine ait itfaiyeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi.

Yangından kurtarılan bir köpek ise vatandaşlar tarafından koruma altına alındı. Kepçe ile deponun duvarları yıkılarak yangına müdahalede bulunuldu.

"İçeride 150 ton malzeme vardı"

İş yeri sahibi Ahmet Altınbaş yaptığı açıklamada, "Burada geri dönüşüm ve kumaş işi yapıyoruz. Yangın çıktı. Yangın nereden çıktı diye sorarsanız soba yakıyorduk belki ondandır. Belki de elektriktendir. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Yandığı zaman biz burada yoktuk. İçerde 150 tonluk malzeme vardı. Mali değeri 3,5-4 milyon" ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren söndürme çalışmaları devam ederken, içerideki malzemenin kumaş ve branda türünden ürünler olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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