Tekstil Atölyesinde Uyuşturucu Üretimi: Özel İklimlendirme Sistemiyle Fabrika Kurulmuş

3.Sayfa

Uyuşturucu üretmek için fabrika kurmuş

Zehir tacirinin böylesi: Tekstil atölyesinde uyuşturucu yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi hazırlamış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahsın tekstil atölyesini uyuşturucu yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemleriyle donattığı tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda ele geçirilen maddeler görenleri hayrete düşürdü. Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde yasadışı ekim ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen Ö.G isimli şahsın bulunduğu tekstil atölyesi ve depo olarak kullanılan iş yerinde yapılan aramada; piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan bin 973 kök skunk, 16 kilo 380 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şahsın uyuşturucu imal etmek için özel iklimlendirme sistemleri ve özel düzenekler kurduğu, otomasyon sistemleriyle uyuşturucu madde imal edilen bitkileri yetiştirmek için; 12 adet klima, 11 adet fan, 138 adet aydınlatma lambası, 153 adet balast, 2 bin 500 litre bitki besleyici gübre, bin 800 metre aydınlatma kablosu, 23 adet hava nemlendirme filtresi, 450 metre havalandırma borusu, bin 350 metre elektrik kablosu, 20 adet çoğaltıcı priz, 78 adet otomat, 40 adet florasan tesisatı, 4 bin 832 adet plastik saksıdan oluşan bir tesis kurduğu belirlendi.

Operasyonda yakalanan Ö.G isimli şahıs işlemlerinin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.