Telegram'da Suç İçerikli Paylaşımlara Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili suç içerikli paylaşımlar yapan şahısların tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 14'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen 17 şahıstan 16'sı tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri kararı uygulanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL