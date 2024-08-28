Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da serbest bırakıldı
Fransa'da uzun süredir gözaltında tutulan Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi koşuluyla serbest bırakıldı. Durov'un serbest bırakılması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
29.08.2024 00:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da serbest bırakıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?