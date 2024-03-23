TEM'de polis aracı bariyere çarptı: 2 polis yaralı

Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, durdurulan araçlarda didik didik arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti. Uygulamalar gece yarısına kadar devam etti ve sabaha karşı da belirli bölgelerde sürdürüldü.