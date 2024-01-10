 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM Otoyolu'nda çıkan kavgada sürücüye ceza ve ehliyet iptali - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nda çıkan kavgada sürücüye ceza ve ehliyet iptali

TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğünde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir sürücü diğerinin önünü keserek camını yumruklamıştı. Polis ekipleri trafikte dehşet saçan sürücüyü yakaladı. Ceza puanı 75'i aşan sürücünün ehliyeti iptal edilirken, şüpheliye 10 bin 381 lira para cezası uygulandı.

TEM Otoyolu\'nda çıkan kavgada sürücüye ceza ve ehliyet iptali
10.01.2024 - 11:48,
Abone Ol

TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğünde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir sürücü diğerinin önünü keserek camını yumruklamıştı. Polis ekipleri trafikte dehşet saçan sürücüyü yakaladı. Ceza puanı 75'i aşan sürücünün ehliyeti iptal edilirken, şüpheliye 10 bin 381 lira para cezası uygulandı.

Olay, 8 Ocak'ta TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğünde meydana gelmişti. İki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ettiği esnada hafif ticari aracın sürücüsü emniyet şeridinden süratli şekilde gelerek otomobilin önünü kesmişti. Aracından inen sürücü ardından otomobili tekmeleyerek camına da yumruk atmıştı. Öfkeden çılgına dönen sürücüye yanındaki kız arkadaşı engel olmaya çalışırken, yaşananlar ise otomobil sürücüsünün kamerasına yanmıştı.

Öfkeli sürücü yakalandı

Polis ekipleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, trafiğin akışına aykırı hareketler sergileyen ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde şerit değiştiren şahsın H.Ü. olduğu belirlendi. 34 BJG 071 plakalı araç sürücüsü H.Ü ekipler tarafından yakalandı. Saldırgan sürücüye, "tehlikeli şerit değiştirmek" suçundan bin 506 lira, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "emniyet şeridi kullanmak" suçundan 6 bin 439 lira, "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" suçundan bin 506 lira, "araçlarını ilerleyişine engel olacak şekilde veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplamda 10 bin 831 lira trafik idari para cezası uygulandı. Saldırganın aday sürücü olması ve ceza puanın 75'i aşması sebebiyle sürücü belgesi iptal edilirken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nurtepe, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda çıkan kavgada sürücüye ceza ve ehliyet iptali - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda çıkan kavgada sürücüye ceza ve ehliyet iptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement