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Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Şırnak merkez Yenimahalle'de silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu göğüs kafesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kenan Şenel, Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
23.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:02
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Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak merkez Yenimahallede temizlediği sırada silahın ateş almasıyla göğüs kafesine gelen kurşun ile yaralanan 6 çocuk babası Kenan Şenel (37), kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahallede ikamet eden ve bekçi olduğu öğrenilen Kenan Şenel, evde silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu göğüs kafesine gelen kurşun ile ağır yaralandı. Silah sesinin duyulması ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şenel, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak ameliyata alınan Şenel. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Şırnak, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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