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Temizlik için girdikleri foseptikte zehirlendiler: 2 kişi yoğun bakımda

KIRIKKALE - Kırıkkale'de temizlik için girdikleri foseptik çukurunda metan gazından zehirlenen 2 kişi, hastanede yoğun bakıma alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde bir mandırada meydana gelen olayda, 2 kişi metan gazından zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, mandıra sahibi K.Ç. ve M.A. (22), temizlemek amacıyla foseptik çukuruna girdi. Foseptikte uzun süre kalan şahıslar, gazdan fenalaşarak baygınlık geçirdi. 2 şahısta, belediye personelinin yardımıyla foseptik çukurundan çıkarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan 2 şahsı Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalelerinin ardından yoğun bakıma alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.