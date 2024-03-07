Temizlik yaparken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Temizlik yaptığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 4 katlı apartmanın çatısında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden 63 yaşındaki adam, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, temizlik yapmak üzere 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatı kenarında bir anda dengesini kaybeden Dalçık, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Cemalettin Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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