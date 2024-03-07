Temizlik yaparken çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Temizlik yaparken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

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Tekirdağ Çorlu'da 63 yaşındaki bir adam, temizlik yaparken dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın çatısından beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

07.03.2024 12:27
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Temizlik yaptığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 4 katlı apartmanın çatısında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden 63 yaşındaki adam, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, temizlik yapmak üzere 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatı kenarında bir anda dengesini kaybeden Dalçık, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Cemalettin Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Temizlik yaparken çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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