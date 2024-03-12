Teoman Konserinde Kapıların Açılmasıyla Ön Sıralarda Yer Kapmak İçin Koşan Yüzlerce Kişi Şaşırttı - Son Dakika
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Teoman Konserinde Kapıların Açılmasıyla Ön Sıralarda Yer Kapmak İçin Koşan Yüzlerce Kişi Şaşırttı

Teoman Konserinde Kapıların Açılmasıyla Ön Sıralarda Yer Kapmak İçin Koşan Yüzlerce Kişi Şaşırttı

Eskişehir'de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü. Konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.

12.03.2024 11:05
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Eskişehir'de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir'de düzenlenen konser organizasyonunda ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Saat 18.00'de kapıları açılan konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Konser alanının girişinden sahne önüne kadar maratonu aratmayan koşu yarışı, görenleri hayrete düşürdü. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teoman Konserinde Kapıların Açılmasıyla Ön Sıralarda Yer Kapmak İçin Koşan Yüzlerce Kişi Şaşırttı - Son Dakika

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