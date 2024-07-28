Tercan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Tercan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil traktöre arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

28.07.2024 08:56
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Tercan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobili traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İdris Tükek idaresindeki 16 AJJ 097 plakalı otomobil Erzurum istikametinden Tercan ilçesine seyri esnasında Yaylacık köyü mevkiine geldiğinde yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen Yusuf Budak yönetimindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden Emin Tukek (5), Barancan Tukek ve Ayşe Tukek olay yerinde hayatını kaybederken İdris Tukek, Elanur Tukek ve Arda Tukek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tercan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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