Ters Şerit Ceza: 11.629 Lira

Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafiği tehlikeye düşürüp, ters şeritten ilerleyen sürücüye 11 bin 629 lira ceza uygulandı.

Olay, Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Caddesi üzerinde ters şeride girerek diğer araç sürücülerinin can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, ilçe trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Olay üzerine harekete geçen Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüye toplam 11 bin 629 lira idari para cezası uyguladı. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, özellikle ters yönde araç kullanmanın ölümcül kazalara davetiye çıkardığını belirterek vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. - ANKARA