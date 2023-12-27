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Tesla Fabrikasında Robotun Mühendise Saldırısı - Son Dakika
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Tesla Fabrikasında Robotun Mühendise Saldırısı

ABD'nin Texas eyaletindeki Tesla fabrikasında bir robotun mühendise saldırması sonucu yaralanma meydana geldi. Kasım 2021'de yaşanan olayda, üretim robotu mühendisi sıkıştırarak metal pençelerini sırtına ve kollarına sapladı. Robotun etkisiz hale gelmesiyle mühendis yaralandı. Yaralanan mühendis ise olayın ardından işten izin almadan çalışmaya devam etti.

Tesla Fabrikasında Robotun Mühendise Saldırısı
27.12.2023 - 16:25,  Güncelleme: 16:28
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ABD'nin Texas eyaletindeki Tesla fabrikasında 2021 yılında bir robotun mühendise saldırdığı ve yaralanmasına yol açtığı ortaya çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fabrikasında üretim robotlarından birinin bir yazılım mühendisine saldırdığı açıklandı. Kasım 2021'de meydana gelen olayda, araba parçalarını montajlamak için tasarlanan robotun mühendisi sıkıştırdığı, metal 'pençelerini' mühendisin sırtına ve kollarına sapladığı, zeminde kan izleri oluştuğu belirtildi. Olaya ilişkin yayınlanan bir raporda, mühendisin robottan kurtulmaya çalıştığı sırada bir çalışanın robotun "durdurma" düğmesine bastığı ifade edildi. Robotun etkisiz hale gelmesinin ardından bulunduğu alandan yuvarlanıp düşen mühendisin sol elinde "açık bir yara" oluştuğu aktarıldı.

Yaralanan mühendisin olayın ardından işten izin almadığı ve çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Tesla'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. - TEXAS

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Kaza, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tesla Fabrikasında Robotun Mühendise Saldırısı - Son Dakika


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