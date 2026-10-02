TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Doğan'ın hakem talebini Gündoğdu'ya ilettiği iddia edildi - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Doğan'ın hakem talebini Gündoğdu'ya ilettiği iddia edildi

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'nun Doğan\'ın hakem talebini Gündoğdu\'ya ilettiği iddia edildi
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MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde hakem görevlendirmelerine ilişkin yazışma tespit edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği yönündeki talebinin İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Gündoğdu'ya iletildiği ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde hakem görevlendirmelerine ilişkin bir yazışma tespit edildiği belirtildi. Yazışmalarda, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği, söz konusu hakemin Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde görevlendirilmemesi yönündeki talebinin İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu'ya iletildiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yazışmaları tespit edildi. Söz konusu yazışmada, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde görevlendirilmesini istemediği yönündeki talebinin yer aldığı ileri sürüldü. Bu talebin İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu'ya iletildiği ifade edildi.

Yazışmada adı geçen hakemin kimliği ve talebin görevlendirmelere yansıyıp yansımadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA
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