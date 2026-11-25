İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerini bulundurduğu iddiasıyla ABD'de iki ayrı federal suçlamayla karşı karşıya kalırken, 82 yaşındaki Markle'ın suçlu bulunması halinde her bir suçlama için 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Meghan, Sussex Düşesi'nin babası Thomas Markle, çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurduğu iddiasıyla hem Filipinler'de hem de ABD'de suçlandı. ABD'nin Florida eyaletinde 6 Kasım'da FBI tarafından gözaltına alınan 82 yaşındaki Markle hakkında, Los Angeles'taki federal büyük jüri tarafından iki ayrı suçlamayı içeren iddianame hazırlandı. California'da sunulan mahkeme belgelerine göre Markle'ın, ergenlik öncesi dönemdeki bir çocuğu ve 12 yaşından küçük bir çocuğu içeren görüntülerin de aralarında bulunduğu materyalleri bulundurduğu iddia edildi.

İki farklı tarihte çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri içeren film negatifleri bulundurmakla suçlandı

ABD'nin California Merkez Bölgesi Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Markle, 30 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri içeren 35 milimetrelik film negatiflerini bilerek bulundurmakla suçlandı. Savcılık, Markle'ın her iki tarihte de söz konusu görüntülerin bu tür içerikler barındırdığını bildiğini ileri sürdü. Savcılığın açıklamasına göre, federal ajanların depoda yaptığı aramada, bir tanığın Markle olarak teşhis ettiği yetişkin bir erkek ile reşit olmayan bir çocuğu gösteren iki görüntü bulundu. Savcılık ayrıca üçüncü bir görüntünün, Filipinler'de bir motel zincirine ait olduğu düşünülen bir odadaki çocuğu gösterdiğini öne sürdü. Savcılar, yeminli ifadede Markle'ın farklı derecelerde soyunmuş çocuklarla birlikte göründüğü iddia edilen başka fotoğrafların da yer aldığını belirtti.

ABD Savcısı Bill Essayli, Markle'ın mahkum edilmesi halinde her bir suçlama için 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi.

Markle'ın önümüzdeki haftalarda Los Angeles'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Thomas Markle'ı oğlu ihbar etmişti

Thomas Markle, geçirdiği felcin ardından 2025 yılında Filipinler'e taşınmış ve Cebu'da yaşamaya başlamıştı. Oğlu Thomas Markle Jr.'ın babasının eşyaları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulduğunu öne sürerek Filipinler polisine ve FBI'a ihbarda bulunmasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. İhbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Markle'ın Los Angeles'ta yaklaşık 20 yıldır kiraladığı bir depo da incelemeye alınmıştı. Depoda yapılan aramada söz konusu görüntülerin bulunmasının ardından FBI, 6 Kasım'da Florida'da kaldığı yaşlı bakım merkezinde Markle'ı gözaltına almıştı. Filipinler'de de hakkında çocuk istismarı görüntülerini dağıtma ve bulundurmaya ilişkin üç ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

Geçtiğimiz hafta Florida'da bir hakim, Prens Harry'nin kayınpederi Thomas Markle'ın yargılanabilecek zihinsel yeterliliğe sahip olduğuna karar vermişti.