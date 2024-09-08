Kaçakçılıkla Mücadelede 253 Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadelede 253 Araç Ele Geçirildi

Kaçakçılıkla Mücadelede 253 Araç Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri son üç ayda yapılan kontrollerde çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araç ele geçirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri, ticari eşya kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla araç yakalamaları gerçekleştirdi.

08.09.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son üç ayda Türkiye genelinde yapılan kontrollerde, çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gümrüklü yer ve sahalarda yapılan rutin denetim ve kontroller sonucu 79 ayrı araç yakalama operasyonu gerçekleştirildi.

Gümrük sahalarına gelen araç ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri esnasında, ekiplerin dikkatini çekerek şüpheli görülen şahıslara yönelik inceleme başlatıldı. Başlatılan incelemeler kapsamında söz konusu araçların bazılarının çalıntı bazılarının ise Türkiye'de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 253 adet araç ele geçirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Ticaret Bakanlığı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçakçılıkla Mücadelede 253 Araç Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:18:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçakçılıkla Mücadelede 253 Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement