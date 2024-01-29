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Tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi - Son Dakika
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Tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi

Tunceli'de bir vatandaş, Ovacık ilçesinde yol kenarında duran bir tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi. Tilkinin önüne döktüğü krakerleri yiyen tilki, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi
29.01.2024 - 23:49,  Güncelleme: 23:49
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Tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi

TUNCELİ - Tunceli'de bir vatandaş, tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede arkadaşlarıyla birlikte Ovacık ilçesine gezmeye giden Uğurcan Açıkgöz, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir tilkiye denk geldi. Araçtan inen Açıkgöz, yol kenarında duran tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi. Ardından paketteki krakerleri tilkinin önüne döken Açıkgöz yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Munzur Vadisi, Tunceli, Ovacık, Hayvanlar, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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